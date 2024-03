Dato a lungo come una mera formalità, il prolungamento del 16enne rossonero non è ancora arrivato, scatenando molti rumours di mercato.

Francesco Camarda è il più giovane esordiente di sempre in Serie A e, ora che ha compiuto 16 anni, ha la possibilità di firmare un nuovo contratto con il Milan. Al momento però non c’è accordo nonostante in passato si aveva quasi la certezza che il rinnovo sarebbe scattato al compimento dei 16 anni. Ora i rossoneri devono guardarsi dagli interessi da parte di altri club.

Il nodo

Il giovane chiederebbe uno stipendio sorprendentemente alto per un giocatore della sua età: se così fosse, il suo futuro al Milan potrebbe essere in dubbio. Intervenuto sul canale YouTube di Milan Hello il giornalista Andrea Longoni ha spiegato le ultime novità. Camarda è rappresentato da Beppe Riso e finora non c’è stato alcun indizio che veda il suo futuro lontano dal Milan. Nonostante ciò, lui e il suo entourage avrebbero chiesto uno stipendio di 2 milioni di euro a stagione; il nuovo contratto sarebbe un triennale con opzione per altri 2 anni. Si dice inoltre che la commissione dell’agente ammonterebbe a circa 10 milioni di euro, altra cifra inaudita per un giocatore così giovane.

Sirene estere

La squadra che più sembra poter approfittare della situazione è il Manchester United, club sempre attento ai giovani in rampa di lancio. In futuro si capirà se queste cifre corrispondono a verità e se la strategia attendista del Milan avrà premiato; non ci sarà molto da attendere.

