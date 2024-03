Giancarlo Padovan ha dichiarato che per il Milan la partita di Firenze sarà difficile e che, in classifica, la Juve è vicina.

Ricomincia da Firenze il cammino del Milan in campionato. Una trasferta senza dubbio in salita considerando l’assenza forzata, per squalifica, di Theo Hernandez. I rossoneri prima della pausa per gli impegni delle Nazionali avevano evidenziato un ottimo periodo di forma, sostenuto da 5 vittorie nelle ultime 5 partite giocate, sempre vincente nel mese di marzo. Giancarlo Padovan, ai microfoni di Sky Sport, ha sottolineato le difficoltà che affronterà il Milan nella trasferta al Franchi e che, nonostante la qualificazione alla prossima Champions sia ormai blindata, la Juventus è vicina in classifica e potrebbe approfittare di qualche passo falso dei rossoneri.

Theo Hernandez

A Firenze senza Theo

Giancarlo Padovan, descrivendo il prossimo impegno che aspetta il Milan a Firenze, ha sottolineato che “sarà una partita difficile per tanti motivi, la Fiorentina infatti può e deve giocarsi qualcosa di importante in questa stagione, il Milan sta molto bene, mancherà Theo, che è uno dei giocatori più importanti di questa squadra“.

Milan, attento alla Juventus

Il Milan è forte del secondo posto in classifica e di un cospicuo vantaggio sia sulla quarta ( 8 punti sul Bologna, ndr ) che sulla quinta ( 11 sulla Roma, ndr ). In virtù di questi numeri, la qualificazione alla prossima Champions appare scritta. Tutta aperta invece la sfida per il secondo posto. Padovan sul tema si è così espresso: “i rossoneri hanno ormai blindato il posto Champions, anche se mancano ancora un po’ di partite e la Juventus non è così lontana”.

