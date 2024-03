Il grande regista italiano Pupi Avati attacca senza mezzi termini Pioli e il suo immobilismo al momento del licenziamento di Maldini.

Stefano Pioli, ormai da tempo, non riesce proprio a mettere d’accordo il tifo rossonero. Sempre molto forte la corrente che lo vorrebbe via dal Milan e al suo posto un nuovo allenatore. Altri invece ne riconoscono i meriti, sia per lo scudetto vinto contro ogni previsione e sia per un cammino europeo nella passata Champions League interrottosi ad un tiro di schioppo dalla finalissima di Istanbul. Pupi Avati, grande regista e sceneggiatore italiano, appartiene senza dubbio alla prima corrente, quella per intenderci dei #PioliOut. Le sue parole contro il tecnico faranno senza dubbio rumore.

Finché ci sarà Pioli…tifo contro il Milan!

Presa di posizione senza dubbio forte e decisa quella di Pupi Avati. Il regista italiano ha infatti dichiarato a Un Giorno da Pecora’, programma in onda sulle frequenze di ‘Rai Radio 1′, che “con questo Pioli non ho più una storia d’amore“. Proseguendo nel suo intervento ha poi rincarato la dose affermando che “non riesco più a tifare per questo Milan perché c’è questo Pioli, finché c’è Pioli non ci riesco, spero prima o poi ci lasci, non sulla terra, non umanamente. Quando gioca il Milan ora tifo sempre contro“.

Pioli irriconoscente nei riguardi di Maldini

Pupi Avati non ha gradito l’allontanamento di Maldini al termine dello scorso campionato, primo passo della rivoluzione di Cardinale. Il regista ce l’ha, anche in questo caso, con Pioli. A tal proposito ha detto che “nel momento in cui hanno liquidato in modo spietato e disumano Maldini, Stefano Pioli non ha detto una parola, è rimasto immobile seduto su quella poltrona, non è stato riconoscente nei riguardi di chi aveva fatto tanto per lui. Io l’irriconoscenza non la so sopportare”.

