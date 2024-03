Franco Ordine, sulle pagine de Il Giornale, ha preso posizione con fermezza sulla sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus.

La sentenza di assoluzione per Francesco Acerbi, avvenuta nella giornata di ieri, ha fatto e farà discutere ancora a lungo. Le accuse di razzismo che pendevano sul giocatore dell’Inter facevano infatti presagire ad un esito differente. Sul tema e sulla materia in oggetto, è arrivata oggi sulle colonne de Il Giornale la replica di Franco Ordine che, senza mezzi termini, ha snocciolato le contraddizioni del verdetto espletato dal Giudice Sportivo.

Francesco Acerbi

Esercizio di equilibrismo spettacolare

Franco Ordine, nel suo editoriale sullo colonne de Il Giornale, ha commentato il caso riguardante Acerbi e Juan Jesus. Il giornalista si è così espresso: “Di sicuro il dispositivo stabilisce un principio in contro-tendenza clamorosa rispetto alla consolidata giurisprudenza del diritto sportivo, il quale prevede l’inversione dell’onere della prova. Juan Jesus non ha inventato nulla, ma ha dato alle parole di Acerbi un contenuto discriminatorio che non è provato: come si può facilmente comprendere si tratta di un esercizio di equilibrismo spettacolare”.

Acerbi salvo e Spalletti contento

Dalla sentenza di assoluzione di Acerbi ne consegue la possibilità che il giocatore continui la sua storia con l’Inter senza pagare alcun dazio e che, quest’estate, possa difendere i colori della Nazionale ai campionati europei di calcio. Sul tema Franco Ordine si è così espresso: “Acerbi può legittimamente stappare una bottiglia e ritrovare il suo posto oltre che nell’Inter, mai messo in discussione, anche in Nazionale per il prossimo europeo risolvendo un problemone al ct Spalletti“

