Lazio agli ottavi di Champions League, il Milan rischia grosso: i dettagli dopo le partite con Celtic e Borussia Dortmund

La Lazio è agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo. Decisiva la vittoria dei biancocelesti 2-0 contro il Celtic e il successo dell’Atletico Madrid sul Feyenoord. Mercoledì 13 dicembre ci sarà lo scontro diretto tra l’ex Juve Sarri e Simeone per il primo posto.

Il Milan, invece, dopo la sconfitta 1-3 col Borussia Dortmund rischia grosso. I rossoneri sono quarti in classifica con 5 punti e si giocano il tutto per tutto nell’ultimo match del girone in casa del Newcastle. Se il Milan dovesse vincere, in caso di sconfitta del Psg col Borussia Dortmund, arriverebbe secondo.

The post Lazio agli ottavi di Champions League, il Milan rischia grosso: i dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG