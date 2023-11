Donnarumma, altro errore: gol di Isak e il Psg pareggia col Newcastle. Mbappé su rigore salva i parigini – VIDEO

L’errore di Donnarumma costa caro al Psg che pareggia 1-1 in casa contro il Newcastle. Il portiere della Nazionale, accostato in passato alla Juve in chiave mercato, ha respinto malamente un tiro di Almiron con Isak che ne ha approfittato per mettere dentro a porta vuota.

A salvare il Psg dalla sconfitta è stato il gol di Mbappé su rigore al 98′. I parigini ora sono secondi in classifica a 3 punti dal Borussia Dortmund capolista del girone.

