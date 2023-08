Toma Basic, centrocampista della Lazio, è sul mercato. Ecco la richiesta economica di Claudio Lotito per il giocatore

Toma Basic, centrocampista della Lazio, è sul mercato da diverso tempo. La richiesta di Lotito per il giocatore è di circa 12 milioni di euro, una cifra per ora alta per tutte le pretendenti.

Inoltre, secondo quanto riportato da Il Messaggero, c’è un altro ostacolo: Basic sta bene a Roma e vuole restare biancoceleste giocandosi le sue possibilità in questa stagione.

