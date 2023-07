Daichici Kamada non è ancora un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid, uno stop inaspettato per l’obiettivo di mercato anche della Lazio

Daichici Kamada non è ancora un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid, uno stop inaspettato per l’obiettivo di mercato anche della Lazio.

Come riportato dal giornalista Josè Charcopa, il club di Madrid avrebbe chiamato il giocatore al telefono per proporre la firma, che però è risultato non raggiungibile. Per questo il motivo del trasferimento bloccato.

