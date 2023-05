Fabio Rodia, medico sociale della Lazio, ha fatto il punto sulle condizioni di Danilo Cataldi, uscito per infortunio con l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il medico sociale dei biancocelesti, Fabio Rodia, ha fatto il punto sulle condizioni di Cataldi. Il 6 maggio la sfida al Milan:

«Cataldi ha subito un colpo molto forte al polpaccio, per questo abbiamo deciso di cambiarlo. Ora faremo gli accertamenti del caso per capire le tempistiche di recupero. Il resto della squadra invece non ha riportato problemi particolari».

