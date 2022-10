Il centrocampista biancoceleste ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League contro gli svizzeri dello Sturm Graz

Basic, centrocampista della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il gli svizzeri dello Sturm Graz. Di seguito riportiamo un estratto delle sue parole.

LE PAROLE DI BASIC – «Io ho visto cosa scrivono i giornali, ma io so che il mio futuro è alla Lazio e non mi interessa quello che scrivono. Io posso aiutare in tutti gli aspetti, difensivi e offensivi. Come ha detto il mister, manca solo un po’ di personalità, devo lavorare su questo: essere pronto e in condizione per tutto, anche mentalmente. Nel pre campionato speravo fi giocare di più, ma come ho detto: nel calcio le cose cambiano veloce, sto ancora pensando a cosa è successo, io sono tranquillo, voglio lavorare qua e farò bene».

