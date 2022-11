La Lazio rischia di non avere a disposizione Luis Alberto per il derby: lo spagnolo manifesta un dolore all’anca

La vigilia Derby in casa Lazio è agitata non solo per lo stato d’animo pessimo dovuto alla doppia sconfitta contro Salernitana e Feyenoord e per le poco rassicuranti condizioni di Immobile, ma anche e per la situazione di Luis Alberto.

Come riportato da Corriere dello Sport e Il Messaggero lo spagnolo, nonostante l’assenza per squalifica di Milinkovic-Savic, non è sicuro del posto. Da una decina di giorni il numero 10 lamenta un dolore all’anca che non gli permette di allenarsi al 100%. Il ballottaggio con Basic è aperto.

L’articolo Lazio, dubbio Luis Alberto per il derby proviene da Calcio News 24.

