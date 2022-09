Allo Stadio Olimpico, Lazio e Feyenoord si sfidano per la prima giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio Olimpico, la sfida tra Lazio e Feyenoord valida per la prima giornata della Europa League 2022-23.

Sintesi Lazio Feyenoord 3-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si gioca!

3′ GOL DELLA LAZIO – Bellissima palla d’esterno destro di Vecino che libera Luis Aberto in area, il quale solo davanti a Bijlow lo spiazza con un tiro angolato.

7′ La Lazio domina – Dominio totale della Lazio in queste prime battute di gioco all’Olimpico. Il Feyenoord non è ancora entrato in partita.

10′ Bravo Zaccagni in interdizione – Kokcu cerca la verticalizzazione per Walemark, Zaccagni capisce con netto anticipo le intenzioni dell’avversario e si inserisce sulla linea di passaggio riuscendo ad intercettare il pallone.

13′ GOL DELLA LAZIO – Contropiede perfetto della Lazio! Luis Alberto lancia Immobile in profondità, il capitano allarga sulla destra per Felipe Anderson che converge in area e tira di sinistro bucando un non irreprensibile Bijlow.

17′ Chance Lazio – Occasione per la Lazio! Tocco corto di Luis Alberto per Immobile che, a due passi dalla linea di porta, viene anticipato dall’uscita bassa di Bijlow: si salva il Feyenoord!

21′ Immobile vicino al gol – Immobile entra in area di rigore col pallone tra i piedi ma, al momento della coordinazione per la battuta a rete, viene chiuso in scivolata da Hancko.

24′ Attacca a testa bassa la Lazio – Traversone di Felipe Anderson dalla corsia di destra, a centro area arriva per primo sul pallone il centrale difensivo Trauner che si rifugia in calcio d’angolo per non correre ulteriori rischi.

26′ Lazio a un passo dal tris – Conclusione a botta sicura di Vecino col sinistro da due passi, Bijlow salva la propria porta con un riflesso clamoroso: sarà corner per la squadra di Sarri.

28′ GOL DELLA LAZIO – I biancocelesti sfondano a sinistra: cross di Zaccagni, Bijlow respinge centralmente nella zona di Vecino che da due passi non può sbagliare.

32′ Lazio a un passo dal poker – Calcio d’angolo battuto da Luis Alberto, Gila colpisce il pallone di testa ma Bijlow non si fa sorprendere.

35′ Traversa della Lazio – Direttamente da calcio d’angolo, Luis Alberto cerca lo specchio della porta: il pallone sbatte sul legno.

40′ Tiro di Marusic – Scambio ravvicinato tra Immobile e Marusic, il montenegrino calcia col destro verso il secondo palo ma Bijlow blocca il pallone a terra.

43′ Primo tiro del Feyenoord – Sinistro di Szymanski dai venti metri, Provedel respinge la conclusione del centrocampista polacco.

46′ Immobile a un passo dal gol – Taglio di Vecino in area che prende palla e la passa a Immobile il quale prova a liberarsi ma da ottima posizione spara fuori.

Fine primo tempo – Intervallo

46′ Inizia la ripresa – si gioca

Migliore in campo: a fine primo tempo Vecino PAGELLE

Lazio Feyenoord 3-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 3′ Luis Alberto, 13′ Felipe Anderson, 29′ Vecino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Magro, Patric, Casale, Lazzari, Radu, Marcos Antonio, Bertini, Basic, Milinkovic, Romero, Cancellieri. All.: Maurizio Sarri

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman; Timber, Kokcu, Szymanski (45′ Jahanbakhsh); Walemark, Pereira, Dilrosun. A disp.: Marciano, Wellenreuther, Bjorkan, Rasmussen, Jahanbakhsh, Paixao, Lopez, Wieffer, Benita, Taabouni, Idrissi, Gimenez. All.: Arne Slot

Arbitro: Ricardo de Burgos (ESP).

Ammonito: Felipe Anderson

