Le parole di Elseid Hysaj, terzino albanese della Lazio, sulla prossima sfida contro la Juventus. Tutti i dettagli

Elseid Hysaj ha parlato ai canali ufficiali della Lazio alla vigilia della Juventus.

PAROLE – «In settimana abbiamo preparato questa partita nel dettaglio, purtroppo negli ultimi due anni siamo mai riusciti a batterli. Dovremo dare qualcosa in più rispetto alle ultime sfide contro di loro. Spero che stavolta vada diversamente, grazie ovviamente all’aiuto dei nostri tifosi. Siamo in un momento positivo, dobbiamo cercare di sfruttarlo per prenderci una vittoria che sarebbe molto importante per la nostra classifica. Sappiamo però che anche la Juventus è in un buon momento di forma e ha tanti calciatori di grande qualità, per questo servirà la massima attenzione dall’inizio alla fine della partita».

L’articolo Lazio, Hysaj: «Juve? Spero che questa volta…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG