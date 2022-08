Sarri pensa a Reguilòn per rinforzare la fascia sinistra della Lazio dopo che Emerson Palmieri è sfumato

Secondo il Corriere dello Sport, negli ultimi giorni di mercato potrebbero aprirsi varchi a sorpresa nel mercato. Possono muoversi giocatori in prestito, ma anche nascere idee di scambio. E la Lazio è in cerca di un esterno sinistro.

Uno dei nomi da tenere in considerazione per i biancocelesti è quello di Sergio Reguilón del Tottenham che non rientra nei piani di Conte.

L’articolo Lazio, idea dal Tottenham per la fascia sinistra: le ultime proviene da Calcio News 24.

