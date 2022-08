I convocati di Sinisa Mihajlovic per la gara di domani alle 20.45 tra Bologna e Verona: c’è Sosa negli emiliani

Questi i calciatori convocati da Mihajlovic per Bologna Verona. Non c’è Soumaoro e neanche Dijks, ok il nuovo colpo Sosa.

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Amey, Angeli, Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lykogiannis, Mbaye, Medel, Sosa.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Schouten, Soriano, Urbanski.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Raimondo, Sansone, Vignato

