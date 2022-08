MN24 – Abate: «Ci siamo fatti 5 gol da soli. Ma abbiamo grandi margini». Le parole del tecnico del Milan Primavera

Ignazio Abate così ai microfoni di MilanNews24.com dopo la sconfitta del suo Milan Primavera col Frosinone.

PRESTAZIONE – «Buonissimo primo tempo. Siam partiti forte, a parte il gol subito sulla disattenzione su palla inattiva. Cercavamo di far girare la palla e avevamo la giusta aggressività. Poi nel secondo tempo ci siamo fatti cinque gol da soli. Dobbiamo migliorare, questo è un segnale che ci deve far riflettere perché siamo molto leggeri dal punto di vista mentale. Ci vuole ben altro per portare a casa la vittoria, le vittorie. Dobbiamo essere sicuramente più cattivi: siamo troppo leggeri quando difendiamo e non marchiamo a stretto contatto. Dobbiamo da lavorare».

RIPRESA- «Il calcio è fatto di episodi. Abbiamo preso gol al quarto minuto, dove abbiamo continuato a imbucare centralmente e abbiamo perso 4-5 palle. Alla quinta ci hanno castigato. Abbiamo subito il 3-2, che ci ha tolto qualche certezza. Poi abbiamo avuto una palla gol clamorosa per allungare, però avevo la sensazione che soffrivamo a livello mentale. Dobbiamo imparare a gestire meglio la palla. Abbiamo grandi margini di miglioramento, ma in difesa c’è da cambiare registro».

ATTACCO – «La squadra ha cercato di giocare, ci sono stati alcuni momenti dove siamo stati padroni del campo. È merito anche dei difensori e dei centrocampisti. Oggi i cinque gol subiti sono stati molto più per disattenzione dei singoli».

CUENCA – «È arrivato 15-20 giorni dopo da quando siamo partiti (in ritiro, ndr). Ha avuto anche un problema fisico e sta mettendo minuti nelle gambe. È un ragazzo che ha talento. Speriamo che entri subito in condizione perché ci può dare una mano».

RIPARTENZA – «Ci lecchiamo le ferite. Per fare questo mestiere ci vuole carattere e bisogna guardare in faccia la realtà. Oggi il risultato dice che siamo stati inferiori al Frosinone. Abbassiamo la testa e lavoriamo, cercheremo di migliorare sui nostri errori».

