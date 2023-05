La Lazio starebbe cercando rinforzi nel reparto offensivo e una delle alternative sarebbe quella di Riccardo Orsolini

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante del Bologna è in scadenza nel 2024 e potrebbe non rinnovare per rendere più facile una sua cessione. I biancocelesti ci pensano.

