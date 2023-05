Il messaggio di Claudio Lotito a quelli che vogliono lasciare la Lazio nella prossima sessione di calciomercato

Clima agitato in casa Lazio dopo la doppia sconfitta con Torino e Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Claudio Lotito, recatosi a Formello, è stato chiaro con la squadra anche in vista del prossimo calciomercato:

«Voglio il massimo e anche chi pensa di andare via deve farlo dando tutto fino alla fine».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG