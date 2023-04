La Lazio di Maurizio Sarri si prepara alla prossima sfida di campionato contro l’Inter di Simone Inzaghi: il report sull’allenamento a Formello

Nella mattinata di oggi la Lazio di Maurizio Sarri ha svolto una seduta tattica d’allenamento per preparare la sfida di campionato contro l’Inter. Questo il report che si legge dal sito ufficiale dei biancocelesti.

«Seduta mattutina per la Lazio che questa mattina, a partire dalle ore 11:00, è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello per preparare il prossimo impegno contro l’Inter. Archiviata una prima fase di attivazione muscolare, il gruppo biancoceleste ha svolto un ampio lavoro tattico seguito da una partitella, a campo ridotto, decisa da un colpo di testa di Matteo Cancellieri».

L’articolo Lazio, il report dell’allenamento in vista dell’Inter: seduta tattica a Formello proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG