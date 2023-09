Perde ancora la Lazio, arrivata a quota 4 ko in sette giornate di questo campionato. E per Sarri arrivano nuove e non positive notizie.

Era infatti dal 1993/94, come riferisce Dazn, che il club biancoceleste non partiva così male in Serie A. E l’ex tecnico della Juve ha così eguagliato un altro record negativo.

