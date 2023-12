Lazio Inter, i tifosi scelgono l’MVP: dopo le votazioni fatte sui social del club nerazzurro, il miglior giocatore è Lautaro

Il giorno dopo Lazio Inter, i tifosi nerazzurri si sono stati interpellati per eleggere l’MVP del match vinto ieri sera dalla squadra di Simone Inzaghi per 0 a 2. Di seguito il calciatore scelto dai tifosi come migliore in campo della sfida dell’Olimpico.

A trionfare è stato Lautaro Martinez, autore del gol che ha sbloccato la gara (complice il grave errore di Marusic in impostazione)

L’articolo Lazio Inter, i tifosi scelgono l’MVP: trionfa Lautaro Martinez – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG