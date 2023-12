Il giornalista Ivan Zazzaroni analizza quanto successo ieri sera allo stadio Olimpico di Roma.

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha detto la sua sulla vittoria dell’Inter contro la Lazio. “L’Inter sembrava la migliore Lazio di Simone, quella che spesso ti aspettava, ti lasciava giocare e poi, non appena trovava uno spazio praticabile, un buco nel quale infilarsi, ti seccava con Immobile o Milinkovic-Savic, Luis Alberto e talvolta anche Caicedo. La Lazio invece si è avvicinata a una delle più decorose Lazio di Sarri: buon palleggio, una discreta precisione e velocità e un possesso non fine a se stesso, ma anche qualche errore difensivo purtroppo (nell’occasione pagato a carissimo prezzo)”.

Luis Alberto

Gli errori

“Il primo (errore) lo classifico tra gli imperdonabili, l’ha sottolineato perfettamente l’espressione disperata di Sarri. Personalmente odio la palla data dietro come principio, la costruzione dal basso, e dopo la magagna di Marusic e Gila ritengo che anche molti laziali la pensino come me. Mi piace il calcio che guarda negli occhi l’avversario e la porta dell’altro, quello che la stessa Lazio, pur se priva di Romagnoli, Casale e con Luis Alberto a mezzo servizio, ieri è riuscita a mostrare”.

I due tecnici

“Sarri è dentro una stagione indecifrabile e segnata da 7 sconfitte in 16 giornate di campionato, nove in totale, Simone vive qualcosa di sorprendente ma anche decisamente spiegabile: l’impianto è quello che pochi mesi fa conquistò la finale di Champions, gli ingressi sono quasi sempre due, massimo tre (a Roma Sommer, Bisseck e Thuram) e insomma l’Inter riesce così a sviluppare tutte le trame possibili, toccando più corde e mostrando più volti, quasi tutti vincenti”.

L’articolo Zazzaroni: “L’Inter sembra la miglior Lazio di Inzaghi, vive una stagione sorprendente ma spiegabile” proviene da Notizie Inter.

