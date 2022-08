Stasera alle 20:45 all’Olimpico va in scena il big match Lazio-Inter, partita valida per la terza giornata del campionato di Serie A.

Maurizio Sarri dovrebbe confermare Provedel in porta nonostante il rientro di Maximiano, in attacco ci sono 3 candidati per 2 posti, Zaccagni, Pedro e Felipe Anderson sono in ballottaggio. Inzaghi scioglierà il solito dubbio Gosens-Dimarco solo a ridosso della gara; di seguito le probabili formazioni.

Romelu Lukaku

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri. A disposizione: Maximiniano, Adamonis, Casale, Gila, Radu, Kamenovic, Hysaj, Marco Antonio, Luis Alberto, Bertini, Vecino, Zaccagni, Romero, Cancellieri. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Inzaghi. A Diposizione: Onana, Cordaz, Zanotti, Fontanarosa, D’Ambrosio, Darmian, Bellanova, Gosens, Asslani, Gagliardini, Correa, Dzeko. Indisponibili: Mkhitaryan, Dalbert. Squalificati: nessuno.

