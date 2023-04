Lazio Juve, il Corriere dello Sport esagera nella sua moviola sul match giocato sabato sera: l’analisi degli episodi così

Il Corriere dello Sport, nel tentativo di analizzare la moviola del match tra Lazio e Juve di sabato sera, ha decisamente esagerato nella sua analisi, risultando palesemente di parte.

IL COMMENTO – «Dal fallo lampo di Cuadrado su Zaccagni, speronato al primo sprint. Proseguono con il braccio sinistro di Cuadrado, non punito. E poi il pestone di Vlahovic su Felipe Anderson. Una manata di Gatti a Luis Alberto. Una mano di Kostic su cross di Marusic. Il tuffo di Alex Sandro dopo il contatto con Milinkovic (azione del gol). Il pestone di Rabiot su una gamba di Provedel, già a terra, nell’azione del ripetuto tentativo di segnargli (ma il pestone è arrivato col pallone verso la rete). E ancora il calcione da karate di Locatelli a Milinkovic, non si sa come non gli abbia spezzato il ginocchio sinistro. Finale con un’ancata di Cuadrado (finalmente ammonito), un tocco di mano di Alex Sandro e un’altra sportellata di Cuadrado, graziata da Di Bello».

