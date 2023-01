Le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, sugli obiettivo di calciomercato della squadra biancoceleste

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si è espresso al messaggero sul calciomercato invernale della squadra biancoceleste.

PAROLE – «Sanabria Non ne ho mai parlato e comunque non c’è bisogno di nessuna immissione di liquidità. Quelle le ho già fatte nel recente passato. So io come fare adesso, ma senza nessun proclamo. I tifosi devono stare tranquilli, ho già detto che ripartiremo con il botto».

