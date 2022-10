L’esterno della Lazio Marusic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro lo Sturm Graz

FARE LA GIUSTA PARTITA – «Dopo quella sconfitta, domani daremo sicuramente tutto per vincere. L’approccio non è stato giusto, è una cosa da migliorare: è successo in quella partita, speriamo non succeda più».

PERCORSO ALLA LAZIO – «Mi mancano forse 15 partite per arrivare al traguardo delle 200 presenze con la Lazio. Quando sono arrivato speravo di rimanere il più a lungo possibile e non pensavo così tanto. Sono molte 200 partite e sono felice, spero di farne tante altre».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

