In vista di Lazio Milan Pioli può sorridere. L’emergenza infortuni è rientrata, ecco a cosa pensa l’allenatore

Inizia la preparazione del Milan in vista della Lazio, match valido per la giornata 27 della Serie a 2023-24. Pioli può sorridere.

Come riportato da Sky Sport dopo l’allenamento di oggi si può dire che l’emergenza infortuni è rientrata e avrà il gruppo completo a disposizione. L’allenatore potrà gestire così le rotazioni anche in vista del doppio impegno europeo del Milan in Europa League.

