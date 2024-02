Lazio-Milan, possibile turno di riposo per Loftus-Cheek? Cosa filtra sulle intenzioni di Pioli in vista della sfida dell’Olimpico

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in vista della sfida di domani tra Lazio e Milan Stefano Pioli è orientato a confermare dal primo minuto Loftus-Cheek nel terzetto con Pulisic e Leao alle spalle di Olivier Giroud.

Il tecnico aveva pensato ad un turno di riposo per l’inglese anche in vista della sfida contro lo Slavia Praga in Europa League (andata degli ottavi di finale in programma il 7 marzo a San Siro). Tuttavia l’ex Chelsea ha dato le giuste risposte a Milanello: Pioli si affida ancora a lui.

