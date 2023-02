Le parole del difensore biancoceleste Patric dopo la sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia per 1-0 contro la Juve

Intervistato da Lazio Style Channel, Patric ha analizzato la sconfitta della Lazio contro la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia.

«Sapevamo che partita ci aspettava e che loro ci attendevano bassi vicini all’area, abbiamo cercato buchi, anche se la circolazione della palla era lenta. Peccato perché il gol ha indirizzato la gara, arrivare 0-0 a fine primo tempo era importante. A livello difensivo siamo stati bravi, abbiamo concesso poco. Quel gol gli ha dato fiducia, per noi segnare per primi era importante perché ci avrebbe aperto spazi. Peccato, ci tenevamo a questa competizione. ora la testa deve andare al Verona. Noi a livello di applicazione la partita l’abbiamo fatta. Penso che abbiamo giocato come dovevamo, concedendo poco e nulla, il gol ha cambiato la sfida. Io sto bene, da un paio di settimane ho ripreso il tono muscolare nella gamba in cui mi ero fatto male, sono a disposizione del mister».

