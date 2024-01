Le parole di Luca Pellegrini, esterno della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti contro l’Udinese

Luca Pellegrini ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria dei biancocelesti contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

«Quando ho visto il pallone entrare in porta non ci ho capito più niente. Ero molto concentrato per via della partita, l’importante è stato portare a casa il risultato. Sulla punizione ci siamo confrontati e abbiamo deciso di tirarla lì, era la cosa più intelligente da fare. So di avere più gol nelle gambe, posso farne di più. Il nostro pensiero era esclusivamente su questa partita di campionato. Adesso siamo a tre punti dal quarto posto, consapevoli di non aver fatto un ottimo avvio di campionato. E’ importante pensare di partita in partita. Sono felice di aver segnato con questa maglia, non me lo sarei mai aspettato da piccolo. Adesso viene il bello, sappiamo che dobbiamo migliorare ancora, ma non abbiamo mai mollato neanche nelle difficoltà. Siamo un gruppo di uomini veri, era questione di tempo».

