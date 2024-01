Lazio Roma, caos nel finale di partita: espulsi Mancini e Azmoun. Clima infuocato negli ultimi minuti del derby

Nel finale di partita di Lazio Roma è scoppiato il caso in campo che ha portato l’arbitro Orsato ha espellere sia Azmoun che Mancini. Il primo ha ricevuto il cartellino rosso per una manata su Rovella al 110′, mentre il secondo è stato espulso a fine partita per proteste. Al 95′ era stato cacciato anche Pedro.

Clima a dir poco infuocato poco prima del triplice fischio del derby di Coppa Italia vinto dai biancocelesti per 1-0 grazie al gol su rigore di Zaccagni. Ora Sarri attende la vincente di Juve Frosinone.

