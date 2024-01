Derby molto acceso nel finale con le scintille tra Pedro-Paredes e Azmoun-Rovella: un espulso per parte con scene da far west

Nel finale di partita ci sono state più interruzioni che gioco effettivo: prima l’espulsione di Pedro per la reazione ai danni di Paredes. Il centrocampista giallorosso ha messo le mani al collo all’attaccante biancoceleste che è poi impazzito alla ricerca dell’avversario. In diversi a tenerlo compreso Mancini, poi Orsato gli ha estratto il secondo giallo. Rosso diretto invece per Azmoun perché sotto gli occhi dell’arbitro ha sferrato un pugno al volto a Rovella.

