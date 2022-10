Le parole di Maurizio Sarri dopo la vittoria della Lazio a Firenze: «La classifica non va guardata, bisogna dare continuità»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Fiorentina-Lazio. Di seguito le sue parole

PARTITA – «Loro hanno avuto le palle per pareggiarla, non è stata una partita semplice. Abbiamo sofferto con umiltà, poi ovviamente loro sono calati arrivando dall’Europa come noi ma con la necessità di rimontare. Il segnale della solidità difensiva è buono, bisogna dare continuità. Prima o poi i gol si prendono, ma avere una base aiuta. Oggi in qualche situazione abbiamo difeso un pò troppo bassi e non va bene».

CLASSIFICA – «La classifica non va guardata, abbiamo fatto tre chilometri e ne dobbiamo fare ancora 39. C’è da pedalare. Vecino davanti alla difesa Oggi era una necessità in quel ruolo, Cataldi ha avuto un disturbo questa notte. Marcos non fa 90 minuti da gennaio e poteva fare solo 65 minuti. Avevo già parlato stamattina con Vecino e Luis Alberto e a seconda dell’andamento della partita avrebbero fatto il play. Essendo in vantaggio ho preferito quello più fisico».

