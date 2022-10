Ultimi imegni delle Nazionali femminili prima della ripresa del campionato. Ecco quali giocatrici del Milan scenderanno in campo

Ultimi imegni delle Nazionali femminili prima della ripresa del campionato. Ecco quali giocatrici del Milan scenderanno in campo:

Asslani (Svezia vs Francia)

Thomas (Svezia vs Francia)

Grimshaw (Scozia vs Irlanda) |finale play off per il Mondiale|

Arnadottir (Portogallo vs Islanda) | finale play off per il Mondiale|

Kamila e Michaela Dubcova ( Inghilterra vs Repubblica Ceca)

