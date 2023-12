Le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nel post partita della gara contro il Genoa. I dettagli

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria per 1-0 negli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa.

PAROLE – «Io ho rivisto la partita col Cagliari e abbiamo fatto una buona partita col solo difetto di non chiuderla come stasera. Io sono 3 anni che sono a Roma e la Lazio è in crisi. Noi siamo in crisi ma in questa settimana abbiamo vinto 3 partite. Guendouzi? Un ragazzo di grande energia e personalità, uno a cui piacciono le sfide, è in buone condizioni fisiche e mentali. In Premier mi aveva sorpreso per questa sua esuberanza in alcuni momenti della partita. Vecino? Nulla da chiarire, è una vicenda di spogliatoio neanche clamorosa. La società ha preso con me questa decisione e poi ne riparleremo tra qualche giorno. Sulla linea sono stati bravi perchè con l’assenza di Casale e Romagnoli i due rimasti devono andare dentro ogni tre giorni e stanno facendo bene. Ma così come dell’atteggiamento della squadra. Felipe Anderson? Costante non lo è mai stato, lo scorso anno ha avuto un grande periodo negativo. Lui è croce e delizia, adesso siamo nel momento della croce e bisogna aspettare. Lui è un ragazzo estremamente sensibile ma non credo dipenda dal contratto. Non lo so, però conoscendolo direi di no».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIO NEWS 24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG