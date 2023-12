Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, dopo la sfida contro la Lazio persa per 1-0. Tutti i dettagli

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio.

PAROLE – «L’arbitro non ci ha dato spiegazioni, ma è visibile a tutti, quindi non voglio commentare. Prestazione? Sono soddisfatto. In campo c’erano tanti ragazzi che hanno giocato poco o non hanno mai giocato, le risposte avute sono importanti. Era un prova. Poi Retegui ha messo altri minuti sulle gambe. Non mi sono piaciuti solo i primi dieci minuti del primo tempo, tanta paura e poca lucidità. Siamo venuti fuori alla distanza, creando occasioni. Adesso ci prepariamo per la partita di domenica».

