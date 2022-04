L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri parla in vista del match contro il Milan. Queste le parole del tecnico.

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri parla alla vigilia della sfida contro il Milan. Queste le parole dell’allenatore: “Abbiamo avuto una settimana con 8 giocatori influenzati insieme. Vediamo chi riusciamo a recuperare”.

L’ex tecnico della Juventus, parla del suo futuro: “Mi lascio condizionare dalle parole del presidente. Il contratto non conta. Posso avere anche 10 anni di contratto, ma se non sono in sintonia con il programma e l’ambiente non rimango. Oppure posso avere un mese di contratto, ma estrema voglia di restare a tutti i costi”.

Il recupero di Milinkovic Savic: “Ha fatto tutto l’allenamento con noi. Tra quelli che stava con l’influenza stava meglio, ma molti poi hanno avuto delle ricadute. Domani avremo il quadro più chiaro”.

Conclusione su Zaccagni: “Fa parte nella stagione di un giocatore avere dei momenti in cui rende al 102% e altri in cui gioca al 95%. È fisiologico sull’arco di 50 partite”.

