Lazio, Sarri nel mirino di Milan e Inter? La verità sul ‘derby’! Neroazzurri in vantaggio, dipenderà tutto dagli obiettivi di Inzaghi

Derby in semifinale di Champions League, derby di mercato e derby per una panchina. Secondo Il Messaggero, Inter e Milan vogliono Maurizio Sarri, attuale tecnico della Lazio.

I neroazzurri sembrano i più interessati, soprattutto se Inzaghi non battesse i rossoneri nella coppa europea e non centrasse il quarto posto in campionato.

