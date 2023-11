Intervenuto a Sky dopo Bologna–Lazio, Maurizio Sarri ha così parlato.

LE PAROLE – «Abbiamo fatto un buon primo tempo, meritavamo senza dubbio di essere in vantaggio. Il gol è stato preso in maniera leggera. Parlare di approccio dopo 30 secondi non so se sia casuale. Oggi dopo 25-30 secondi abbiamo però preso gol in maniera banale e abbiamo faticato a reagire dentro l’area di rigore avversaria. È un dato quello sui gol che non arrivano, e come tutti i dati va preso in considerazione. Faccio fatica a capire perché ci siano così tante differenze realizzative rispetto alla scorsa annata. Non è che nel secondo tempo ho visto 5 palle gol per il Bologna. Il nostro primo tempo mi ha soddisfatto. È evidente che facciamo fatica a segnare. Non essere riusciti a capitalizzare nel primo tempo è una colpa. Dopo ci siamo fatti prendere dalla bramosia e abbiamo allungato troppo la squadra. Non avevamo più distanze e misure di prima. Il gol dei felsinei ci ha destabilizzati. Sotto certi punti di vista è ovvio che manchi Milinkovic. Quella contro il Feyenoord è un’opportunità con rischio. Ma a questi livelli è difficile aspettarci il contrario. A Rotterdam abbiamo trovato un’atmosfera bollente, speriamo che la nostra gente si faccia sentire all’Olimpico. Ne abbiamo bisogno».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG