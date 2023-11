Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il derby pareggiato contro la Roma

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il derby pareggiato contro la Roma. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Dobbiamo solo ritrovare la pericolosità offensiva. Sono partite sentitissime, il derby più importante in Italia. Se non lo puoi vincere non lo devi perdere. Sono insoddisfatto del terreno di gioco, non è all’altezza di queste due squadre. Mourinho? Ho un ottimo rapporto con lui, prima della partita gli ho detto che è un rompi coglioni… Però la persona Mourinho mi piace molto, meno quando fa il personaggio».

