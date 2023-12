La Lazio guarda anche e soprattutto al futuro per il mercato e Fabiani avrebbe messo in lista Emanuele Valeri

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il terzino della Cremonese è attualmente fuori rosa siccome non ha voluto rinnovare il contratto e in estate potrebbe andare in biancoceleste. Trattativa verso la chiusura.

