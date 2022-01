Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali

La Lazio di Maurizio Sarri sfida all’Olimpico l’Udinese: in palio i quarti di finale di Coppa Italia. Servirà lo spirito giusto e la determinazione della grande squadra per superare i friuliani. Ai quarti di finale è già approdato il Milan, che aspetta quindi di conoscere quale sarà il suo avversario. Le scelte di Sarri e Cioffi. Calcio d’inizio alle ore 17:30 (diretta tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity).

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Luiz Felipe, Marusic; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Immobile, Romero, Vavro, Rodriguez, Hysaj, Moro, Cataldi, Floriani, Bertini.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez, Zeegelaar; Soppy, Samardzic, Jajalo, Walace, Udogie; Success, Pussetto. All. Cioffi. A disposizione: Santurro, Piana, Arslan, Makengo, Beto, Nuytinck, Nestorovski, Ianesi, Castagnaviz, Damiani, Cocetta, Pinzi.

Arbitro: Minelli di Varese. Guardalinee: Galetto e Affatato. Quarto uomo: Massimi. Var: Rapuano. Avar: Liberti.