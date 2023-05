Il giovane centravanti scuola Inter Samuele Mulattieri potrebbe ritagliarsi il suo spazio? C’è una possibilità concreta

Con Dzeko sempre più lontano dal rinnovo in casa Inter, è chiaro che i nerazzurri si stanno guardando attorno cercando di non spendere tanto e puntare su gente giovane. Una soluzione potrebbe essere quella di trattenere Lukaku e come vice tenere Samuele Mulattieri che ha portato il Frosinone in Serie A.

Troppo prematuro? Non è meglio un prestito? Si potrebbe attuare una via di mezzo: trattenerlo per i primi 6 mesi e vedere quanto può fare la differenza e se nel caso dovesse necessitare di minutaggio ed esperienza ci sarà il mercato di gennaio ad aggiustare questa situazione. L’Inter ha bisogno dei giovani, soprattutto della sua “cantera”.

L’articolo Le chance (concrete) che potrebbe avere Mulattieri all’Inter il prossimo anno proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG