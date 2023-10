Le Inter Women hanno partecipato ad un video che intende promuovere il movimento del calcio femminile tra i più piccoli

Continua l’impegno delle Inter Women a favore della crescita del calcio femminile.

Abbiamo realizzato i nostri sogni.

Non avere paura di mostrare chi sei veramente.#ThisLittleGirlIsMe pic.twitter.com/G5ktFHknNd — Inter Women (@Inter_Women) October 10, 2023

Ecco il video postato sui social, che continua la campagna “This Little Girl Is Me”, in cui le nerazzurre mettono la faccia e il cuore.

