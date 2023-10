Dal ritiro della nazionale olandese, il giocatore dell’Inter Denzel Dumfries ha parlato anche del suo futuro in nerazzurro

Intervistato nel corso del ritiro della nazionale Oranje, Denzel Dumfries si esprime così riguardo l’Inter e la possibilità di rinnovare coi nerazzurri.

OLANDA- «Bene, sono concentrato. Questa è la cosa più importante. E cerco di migliorare in ogni allenamento e in ogni partita. Cerco di continuare la tendenza al rialzo e guardo sempre: dove possiamo migliorare?»

LAVORARE SU SE STESSI- «Certamente, certamente. Ma è anche un po’ di esperienza. Certe situazioni si imparano prima. In Italia giocano molto tatticamente. Sono ormai alla terza stagione lì e noto che inizio a leggere prima determinate situazioni»

INTER- «Sto bene all’Inter. Una società fantastica, una società calda, persone fantastiche, tifosi fantastici. Mi sento privilegiato di poter giocare nell’Inter. Sicuramente mi sento a casa lì. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Sul contratto? Sono curioso»

TECNICA SCADENTE?– «Non mi pento di queste mie dichiarazione. Ma a volte sento la gente dire questo e credo che non sia più vero. Considerato il bagaglio tecnico che ho ora, questo non è più vero. Ho investito molto in questo. Sono arrivato tra i professionisti tardi. E per me quello è stato un grande passo. Forse è quello di cui sono più orgoglioso»

