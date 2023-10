Taremi Milan: si apre la sfida con l’Inter per il centravanti! I dettagli. L’attaccante è in scadenza e Furlani punta al colpo a zero

Il calciomercato Milan ruota intorno alla ricerca di un attaccante: Furlani e Moncada sono sulle tracce di un vice Giroud.

David non è l’unico nome sulla lista. C’è anche Mehdi Taremi, altro nome accostato quest’estate, ma sfumato per le alte richieste degli agenti. I rossoneri punterebbero a lui a fine stagione, quando diventerà un parametro zero. In questo caso, c’è da superare la concorrenza dell’Inter, che è tornata sul giocatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.

