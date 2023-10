Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, è stato l’acwuisto più esoso della sessione di mercato della Serie A: i numeri

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il nuovo difensore dell’Inter Benjamin Pavard è stato l’acquisto più caro della sessione di mercato dell’intera Serie A.

PAVARD- E’ stato il calciatore più costoso dell’intera sessione di mercato estiva italiana. Nessuna squadra di Serie A ha infatti investito 30 milioni di euro per un calciatore: l’Inter lo ha fatto per il francese, aggiungendo al costo del cartellino anche due milioni di bonus. Per la verità, in termini di valutazione Frattesi (33 milioni) è andato oltre. Ma per il centrocampista il club nerazzurro ha diviso l’affare in prestito con riscatto. Per Pavard, invece, è stato necessario un investimento diverso.

L’articolo Pavard, il difensore dell’Inter è l’acquisto più costoso della Serie A proviene da Inter News 24.

