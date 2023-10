Demetrio Albertini, ex Milan e Presidente del Settore Tecnico della FIGC ha parlato di San Siro: le parole per l’Inter

In vista di Euro 2032, Demetrio Albertini spende qualche parola su San Siro, indirizzate principalmente ad Inter e Milan.

Le dichiarazioni sono state raccolte da Amazon Prime Video.

SAN SIRO– «Bella domanda. Diciamo che non lo so. Perché lì entrerà la burocrazia. Da quello che si capisce, si legge e so, difficilmente verrà abbattuto a questo punto. Bisogna capire come potrebbe essere riconvertito in un edificio idoneo alla città. Bisogna capire se San Siro rientrerà nel palinsesto della candidatura per ospitare gli Europei o se ci saranno nuovi stadi. Fino a oggi abbiamo visto diversi progetti e poi zone cambiate. Penso sia una necessità di Inter e Milan, perché due società che stanno investendo tanto devono avere una casa idonea. Io spero che San Siro venga riconvertito in qualcosa. Perché è complicato ristrutturarlo per dare a una delle due società oppure a entrambe uno stadio idoneo alle necessità di oggi e soprattutto di domani. Inter o Milan devono avere una casa all’altezza»

L’articolo San Siro, Albertini avverte Inter e Milan: «Difficile da ristrutturare» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG