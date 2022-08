Leao a Londra solo con il Milan: Cardinale decisivo per il rinnovo che non andrà al Chelsea in questo mercato

Rafael Leao giocherà a Stamford Bridge, ma lo farà solo con la maglia del Milan. Ne è sicuro Tuttosport che spiega come a Casa Milan non sia arrivata nessuna proposta ufficiale dal Chelsea, con Maldini e Massara comunque convinti a respingere qualsiasi tipo di offerta. Anche perché la clausola risolutoria da 150 milioni non è attivabile, in quanto valida solo nel mese di luglio, il che mette il Milan in un’ulteriore posizione di forza nei confronti dei potenziali acquirenti. Secondo quanto filtra dall’Inghilterra, sarebbe stato a incoraggiare il Chelsea a farsi avanti, ma di contatti tra i due club su questo tema non ce ne sono stati.

La situazione legata al rinnovo di contratto di Leao con il Milan vive una fase di stallo assoluto. Il giocatore vorrebbe un ingaggio top, da 7 milioni all’anno, mentre i rossoneri – per ora – non sono andati oltre a una proposta da 4.5 milioni a salire. La distanza è ampia tra le parti, anche perché Leao ha ancora in essere il lodo Sporting Lisbona, dove è stato condannato a pagare in solido con il Lille un risarcimento da quasi 20 milioni. Il dossier Leao finirà sulla scrivania di Gerry Cardinale, chiamato – non appena si completerà il closing – a sciogliere un nodo molto importante per il presente e il futuro del Milan.

