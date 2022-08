Calciomercato Milan: Onana senza sosta, c’è ottimismo per il mediano del Bordeaux

Secondo il Corriere dello Sport in questi ultimi giorni di mercato il Milan lavorerà senza sosta al colpo Jean Onana. Balla ancora un milione con il Bordeaux: base di cinque milioni, come parte fissa, che non sembra in discussione per l’acquisto a titolo definitivo. A spostare la decisione, invece, sono i bonus da riconoscere al club francese e la percentuale sulla futura rivendita.

L’agente di Onana nelle ultime ore non ha voluto sbilanciarsi, ribadendo però che l’intenzione è quella di chiudere. C’è ottimismo ma c’è anche l’alternativa che porta a Vranck del Wolfsburg.

